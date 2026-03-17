Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов официально подал документы для участия в предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия», в рамках выборов в нижнюю палату парламента. Он будет представлять 218-й одномандатный округ. В своем заявлении Милонов отметил, что восьмой созыв оказался сложным и насыщенным событиями для всех участников политической жизни страны. Он напомнил, что в это время началась специальная военная операция, и его работа в Государственной Думе не всегда была постоянной. В течение года он фактически находился на территории Донецкой Народной Республики, где принимал активное участие в осуществлении задач, связанных с этой операцией.

По словам Милонова, совместно с коллегами по партии было сделано немало значимых шагов. В частности, они внесли изменения в законодательство, улучшили социальный пакет, а также активно работали над вопросами поддержки ветеранов специальной военной операции. Он подчеркнул важность укрепления оборонной промышленности, чтобы страна могла обеспечить необходимую поддержку своим защитникам, которые стоят на страже интересов России.

Следует отметить, что «Единая Россия» является единственной политической партией в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней через открытое всенародное голосование. Это позволяет избирателям самим формировать списки кандидатов. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования стало обязательным для всех кандидатов от партии.

В этом процессе могут участвовать все зарегистрированные избиратели, находящиеся на территории соответствующих регионов. Организация предварительного голосования осуществляется в электронном формате, при этом используется верификация через портал Госуслуги, что обеспечивает высокую степень прозрачности и доступности голосования.

В течение нескольких последних лет «Единая Россия» активно поддерживает участников специальной военной операции в рамках предварительного голосования. Для кандидатов, относящихся к числу участников и ветеранов СВО, предусмотрено добавление дополнительных 25% к результатам голосования. Это делается для того, чтобы подчеркнуть значимость их вклада и обеспечить равные условия для всех участников выборного процесса.

В текущем году выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, в то время как регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование запланировано на период с 25 по 31 мая. Эта процедура является важным этапом в подготовке к выборам и позволяет гражданам выразить свое мнение о кандидатах, которые будут представлять их интересы в Государственной Думе.