ента новостей

20:21
В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур
15:37
Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"
15:34
Депутат Госдумы Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
15:28
В Петербурге приступили к зачистке дворов после зимы
11:33
В Красногвардейском районе с 19 марта ограничат движение транспорта
10:51
В Петербурге при проектировании новых жилых комплексов будет учитываться создание парковочных мест для самокатов
10:42
В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт
10:38
В Буграх мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
10:34
В центре Петербурга задержали рецидивиста, обокравшего соседку по коммуналке
10:31
В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в краже украшений из магазина на Московском проспекте
19:48
В Петербурге начал работать информационный портал о перепланировках
19:45
В Петербурге состоялась презентация книги «Скорая помощь в блокированном Ленинграде»
19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
16:19
Выставка «Феноменология экстаза»
16:15
В Петергофе задержан стрелок из пневматического пистолета
16:13
В центре Петербурга задержали мигранта с запрещенным веществом
16:09
Пенсионер оказался в реанимации после инцидента молодым человеком у пекарни на проспекте Ветеранов
10:59
Во Фрунзенском районе мужчина брызнул из баллончика в лицо подростку
09:19
В Петербурге полицейские провели масштабный рейд на транспортной магистрали Васильевского острова
23:39
В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"
22:08
СКА всухую обыграл «Северсталь» в Санкт-Петербурге
15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
15:15
Открытие выставки «Форпост святой Руси»
13:50
В Курортном районе с 17 марта ограничат движение транспорта
13:48
В Петербурге проведена проверка в связи с обрушением штукатурки с фасада дома на Большой Морской
13:43
Житель Мурманской области до смерти избил своих знакомых в Купчино
13:36
В центре Петербургеа задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Лиговского проспекта
13:11
В Шушарах задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с улицы Белы Куна
13:07
В Петербурге задержали дропершу, обманувшую пенсионерку с проспекта Наставников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Депутат Госдумы Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Депутат Госдумы Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в нижнюю палату российского парламента по 218-му одномандатному округу

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов официально подал документы для участия в предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия», в рамках выборов в нижнюю палату парламента. Он будет представлять 218-й одномандатный округ. В своем заявлении Милонов отметил, что восьмой созыв оказался сложным и насыщенным событиями для всех участников политической жизни страны. Он напомнил, что в это время началась специальная военная операция, и его работа в Государственной Думе не всегда была постоянной. В течение года он фактически находился на территории Донецкой Народной Республики, где принимал активное участие в осуществлении задач, связанных с этой операцией.

По словам Милонова, совместно с коллегами по партии было сделано немало значимых шагов. В частности, они внесли изменения в законодательство, улучшили социальный пакет, а также активно работали над вопросами поддержки ветеранов специальной военной операции. Он подчеркнул важность укрепления оборонной промышленности, чтобы страна могла обеспечить необходимую поддержку своим защитникам, которые стоят на страже интересов России.

Следует отметить, что «Единая Россия» является единственной политической партией в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней через открытое всенародное голосование. Это позволяет избирателям самим формировать списки кандидатов. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования стало обязательным для всех кандидатов от партии.

В этом процессе могут участвовать все зарегистрированные избиратели, находящиеся на территории соответствующих регионов. Организация предварительного голосования осуществляется в электронном формате, при этом используется верификация через портал Госуслуги, что обеспечивает высокую степень прозрачности и доступности голосования.

В течение нескольких последних лет «Единая Россия» активно поддерживает участников специальной военной операции в рамках предварительного голосования. Для кандидатов, относящихся к числу участников и ветеранов СВО, предусмотрено добавление дополнительных 25% к результатам голосования. Это делается для того, чтобы подчеркнуть значимость их вклада и обеспечить равные условия для всех участников выборного процесса.

В текущем году выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля, в то время как регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование запланировано на период с 25 по 31 мая. Эта процедура является важным этапом в подготовке к выборам и позволяет гражданам выразить свое мнение о кандидатах, которые будут представлять их интересы в Государственной Думе.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

