Питерец.ру » Культура » Открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»

Открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Исторический парк
Исторический парк "Россия - Моя история" приглашает на торжественное открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»

25 марта 2026 года в 18:00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится знаковое событие – торжественное открытие фестиваля культурной идентичности под названием «Кругом – Петербург. Синхронизация». Этот фестиваль приурочен к объявленному в Санкт-Петербурге Году петербургской культуры, который будет проходить в течение всего 2026 года. Губернатор города, Александр Дмитриевич Беглов, акцентирует внимание на том, что такие культурные проекты должны не только укреплять уникальную идентичность Петербурга, но и способствовать расширению его влияния как важнейшего центра искусства в России.

Важно отметить, что российская культура занимает значительное место как внутри страны, так и за ее пределами. Даже те международные партнеры, которые могут иметь критические взгляды на различные аспекты российской действительности, все равно проявляют уважение к богатым традициям русского искусства. Это подчеркивает необходимость создания и реализации культурных проектов, которые будут транслировать ценности и культурную память Петербурга широкой аудитории, включая как местных жителей, так и гостей города.

Фестиваль «Кругом – Петербург. Синхронизация» включает в себя шесть тематических мероприятий, которые будут проходить в течение всего года. Эти мероприятия названы: «Год Петербургской культуры», «В кадре – Петербург», «Петербургский аккорд», «Под одним Петербургским небом», «Мастерская Петербург» и «Город-герой». Каждое из этих событий будет посвящено различным аспектам культурной жизни города и его историческому наследию, что позволит глубже понять и осмыслить петербургскую идентичность.

25 марта, в день открытия фестиваля, на площадке музейно-выставочного центра соберутся представители органов государственной власти города, выдающиеся деятели культуры, Почетные граждане Санкт-Петербурга, а также руководители учреждений культуры. В этот вечер ожидаются и петербуржцы, и многочисленные гости города, которые смогут участвовать в живом диалоге. На этом мероприятии будут обозначены основные направления развития совместной культурной деятельности, что будет особенно актуально в условиях растущего интереса к осмыслению культурной идентичности Санкт-Петербурга и сохранению его статуса как культурной столицы России.

Кроме того, в рамках открытия фестиваля зрителей ждет концерт симфонического оркестра «Таврический», который добавит особую атмосферу торжественности и значимости этому событию. Вход на мероприятие будет свободным, что позволит всем желающим стать частью этого уникального праздника культуры. Таким образом, фестиваль «Кругом – Петербург. Синхронизация» обещает стать важной вехой в культурной жизни города, способствуя его дальнейшему развитию и укреплению культурной идентичности.

