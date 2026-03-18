Питерец.ру » Общество » На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы

На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение Управление автомобильных дорог «Северо-Запад» информирует всех участников дорожного движения о том, что в ближайшее время на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118, которая представляет собой Кольцевую автомобильную дорогу вокруг города Санкт-Петербурга (в дальнейшем - КАД), будут проводиться важные дорожные работы. В частности, на транспортной развязке, находящейся на пересечении с Колтушским шоссе, ожидается временное ограничение движения, которое затронет две полосы.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, работы по замене деформационного шва будут осуществляться в несколько этапов. С 27 марта по 10 апреля будет закрыто движение по третьей и четвёртой полосам, что может создать некоторые неудобства для водителей. Затем, с 11 по 25 апреля, работы продолжатся, и в этот период будут перекрыты первая и вторая полосы. Это означает, что в течение всего указанного времени водителям придется учитывать изменения в дорожной обстановке и быть готовыми к возможным задержкам.

В связи с перекрытием полос, на оставшихся для движения участках дороги будет введено ограничение скорости до 50 километров в час, что также необходимо для обеспечения безопасности как водителей, так и рабочих, занятых на строительных работах. Для того чтобы минимизировать риски и повысить безопасность на данном участке дороги, будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые оградят место производства работ. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, включающая сигнальные фонари для дежурного освещения, чтобы обеспечить видимость в темное время суток.

Информация о перекрытии полос и изменениях в движении будет отображаться на табло и знаках переменной информации, которые являются частью автоматизированной системы управления дорожным движением на КАД. Это позволит водителям заранее узнавать о предстоящих изменениях и планировать свои маршруты с учетом новых условий.

Работы по замене деформационного шва будут проводиться на 45 километре внутреннего кольца КАД. Весь процесс будет осуществляться в круглосуточном режиме, что предполагает работу в три смены. Ограничение пропускной способности будет реализовано в два этапа: сначала будут проводиться работы на одной половине проезжей части, после чего работы переместятся на другую половину. Это позволит минимизировать влияние на общий поток транспортных средств и обеспечить более плавное движение на оставшихся открытых полосах.

