Вчера, 17 марта, в Санкт-Петербурге прошел гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза», который по праву считается одним из самых значимых музыкальных событий не только в России, но и на международной арене. Это мероприятие привлекло внимание множества поклонников джазовой музыки, и губернатор города Александр Беглов не остался в стороне, направив свое приветствие как участникам, так и зрителям концерта. В своем обращении он отметил: «Петербург снова радостно встречает фестиваль Триумф джаза. Этот праздник стал неотъемлемой частью нашей весенней традиции и радует нас уже более двадцати пяти лет. Город на Неве искренне обожает джаз, и в воздухе его улиц витает дух свободного творчества и самовыражения. Главным вдохновителем данного события является Игорь Михайлович Бутман, выдающийся музыкант и настоящая легенда в мире джазового искусства. Он обладает уникальным даром объединять талантливых людей, и каждый его фестиваль становится заметным культурным событием, шагом вперед в развитии музыкального искусства. В этом году он смело совместил джаз с классической музыкой», – подчеркнул Беглов.

На сцене знаменитого БКЗ «Октябрьский» Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана представил зрителям несколько совместных программ, в которых участвовали такие известные исполнители, как Лариса Долина и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. В этом выступлении также приняла участие певица Fantine, которая добавила особую изюминку в программу. Кроме того, зрители смогли насладиться выступлением квартета выдающегося австралийского джазового мультиинструменталиста Джеймса Моррисона, который виртуозно исполняет музыку на трубе, тромбоне, саксофоне, фортепиано и многих других инструментах.

Любители джазовой музыки имели возможность услышать множество замечательных композиций, включая произведения из альбома Московского джазового оркестра под названием «Образы. Мусоргский и Бородин», а также фрагменты из знаменитой оперы «Кармен» композитора Жоржа Бизе, «Вокализ» Сергея Рахманинова и множество других музыкальных произведений, которые поразили воображение слушателей.

Фестиваль «Триумф джаза» не ограничивается только Санкт-Петербургом; в этом году концерты также прошли в Москве и Туле, что позволило еще большему количеству людей насладиться великолепием джазовой музыки. Этот фестиваль, который был основан в 2001 году Игорем Бутманом, за более чем два с половиной десятилетия своего существования открыл российской публике множество звезд мирового уровня. Среди них можно вспомнить таких мастеров, как Элвин Джонс, Гэри Бертон, Ахмад Джамал и Рэнди Бреккер, которые оставили неизгладимый след в истории джазовой музыки.