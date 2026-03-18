ента новостей

20:32
Выставка «Отражение небесного в земном»
20:27
В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта
20:22
В Петербурге задержали группу автоподставщиков
19:53
В Петербурге создадут единый учебник по дошкольной педагогике для педвузов и колледжей
19:51
На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
19:48
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗе
13:29
Открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»
12:08
В Петербурге состоялся гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза»
11:20
В Петербурге «Дом-мастерская М. К. Аникушина» признали региональным памятником
11:11
В Петербурге завершена первая в истории зимняя навигация
11:09
В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики
11:06
День воссоединения Крыма с Россией
10:54
В Ленобласти с поличным поймали курьера мошенников, явившегося за деньгами к пенсионерке
10:51
Полицейсике задержали дропа мошенников из Коммунара, за обман пенсионерки из Понтонного
10:48
В Петербурге водитель «Лэнд Ровера» распылил «перцовку» в результате дорожного конфликта
10:44
В Петербурге хулиган ножом разбил остановку общественного транспорта
20:21
В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур
15:37
Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"
15:34
Депутат Госдумы Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
15:28
В Петербурге приступили к зачистке дворов после зимы
11:33
В Красногвардейском районе с 19 марта ограничат движение транспорта
10:51
В Петербурге при проектировании новых жилых комплексов будет учитываться создание парковочных мест для самокатов
10:42
В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт
10:38
В Буграх мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
10:34
В центре Петербурга задержали рецидивиста, обокравшего соседку по коммуналке
10:31
В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в краже украшений из магазина на Московском проспекте
19:48
В Петербурге начал работать информационный портал о перепланировках
19:45
В Петербурге состоялась презентация книги «Скорая помощь в блокированном Ленинграде»
19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге состоялся гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Петербург вновь принимает фестиваль «Триумф джаза» Игоря Бутмана

Вчера, 17 марта, в Санкт-Петербурге прошел гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза», который по праву считается одним из самых значимых музыкальных событий не только в России, но и на международной арене. Это мероприятие привлекло внимание множества поклонников джазовой музыки, и губернатор города Александр Беглов не остался в стороне, направив свое приветствие как участникам, так и зрителям концерта. В своем обращении он отметил: «Петербург снова радостно встречает фестиваль Триумф джаза. Этот праздник стал неотъемлемой частью нашей весенней традиции и радует нас уже более двадцати пяти лет. Город на Неве искренне обожает джаз, и в воздухе его улиц витает дух свободного творчества и самовыражения. Главным вдохновителем данного события является Игорь Михайлович Бутман, выдающийся музыкант и настоящая легенда в мире джазового искусства. Он обладает уникальным даром объединять талантливых людей, и каждый его фестиваль становится заметным культурным событием, шагом вперед в развитии музыкального искусства. В этом году он смело совместил джаз с классической музыкой», – подчеркнул Беглов.

На сцене знаменитого БКЗ «Октябрьский» Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана представил зрителям несколько совместных программ, в которых участвовали такие известные исполнители, как Лариса Долина и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. В этом выступлении также приняла участие певица Fantine, которая добавила особую изюминку в программу. Кроме того, зрители смогли насладиться выступлением квартета выдающегося австралийского джазового мультиинструменталиста Джеймса Моррисона, который виртуозно исполняет музыку на трубе, тромбоне, саксофоне, фортепиано и многих других инструментах.

Любители джазовой музыки имели возможность услышать множество замечательных композиций, включая произведения из альбома Московского джазового оркестра под названием «Образы. Мусоргский и Бородин», а также фрагменты из знаменитой оперы «Кармен» композитора Жоржа Бизе, «Вокализ» Сергея Рахманинова и множество других музыкальных произведений, которые поразили воображение слушателей.

Фестиваль «Триумф джаза» не ограничивается только Санкт-Петербургом; в этом году концерты также прошли в Москве и Туле, что позволило еще большему количеству людей насладиться великолепием джазовой музыки. Этот фестиваль, который был основан в 2001 году Игорем Бутманом, за более чем два с половиной десятилетия своего существования открыл российской публике множество звезд мирового уровня. Среди них можно вспомнить таких мастеров, как Элвин Джонс, Гэри Бертон, Ахмад Джамал и Рэнди Бреккер, которые оставили неизгладимый след в истории джазовой музыки.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

