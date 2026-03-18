ента новостей

20:32
Выставка «Отражение небесного в земном»
20:27
В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта
20:22
В Петербурге задержали группу автоподставщиков
19:53
В Петербурге создадут единый учебник по дошкольной педагогике для педвузов и колледжей
19:51
На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
19:48
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗе
13:29
Открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»
12:08
В Петербурге состоялся гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза»
11:20
В Петербурге «Дом-мастерская М. К. Аникушина» признали региональным памятником
11:11
В Петербурге завершена первая в истории зимняя навигация
11:09
В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики
11:06
День воссоединения Крыма с Россией
10:54
В Ленобласти с поличным поймали курьера мошенников, явившегося за деньгами к пенсионерке
10:51
Полицейсике задержали дропа мошенников из Коммунара, за обман пенсионерки из Понтонного
10:48
В Петербурге водитель «Лэнд Ровера» распылил «перцовку» в результате дорожного конфликта
10:44
В Петербурге хулиган ножом разбил остановку общественного транспорта
20:21
В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур
15:37
Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"
15:34
Депутат Госдумы Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
15:28
В Петербурге приступили к зачистке дворов после зимы
11:33
В Красногвардейском районе с 19 марта ограничат движение транспорта
10:51
В Петербурге при проектировании новых жилых комплексов будет учитываться создание парковочных мест для самокатов
10:42
В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт
10:38
В Буграх мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
10:34
В центре Петербурга задержали рецидивиста, обокравшего соседку по коммуналке
10:31
В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в краже украшений из магазина на Московском проспекте
19:48
В Петербурге начал работать информационный портал о перепланировках
19:45
В Петербурге состоялась презентация книги «Скорая помощь в блокированном Ленинграде»
19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » День воссоединения Крыма с Россией

День воссоединения Крыма с Россией

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
18 марта — День воссоединения Крыма с Россией

Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 12-ю годовщину исторического события, которое имеет огромное значение для нашей страны и народа. Ровно 18 марта 2014 года произошло возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Этот важный шаг был осуществлён благодаря решительным действиям и твердой воле Президента России, а также поддержке местных жителей, которые на референдуме единодушно проголосовали за воссоединение с родиной. В сознании людей всех поколений Крым и Севастополь всегда воспринимались как неотъемлемая часть России, символы её государственности, военной мощи и культурного наследия. Их возвращение на родную землю стало настоящим актом исторической справедливости.

Крымская земля хранит в себе множество значимых событий, начиная с принятия христианства князем Владимиром, что стало поворотным моментом в истории нашего государства. В период правления Екатерины Второй Севастополь был превращён в главную базу Черноморского флота, что укрепило военно-морскую мощь России. В годы Крымской войны и Великой Отечественной войны наши солдаты и военно-морские моряки проявили невероятное мужество и героизм в борьбе за Крым и Севастополь. За свои подвиги эти города были удостоены высшего звания – Город-Герой, что подчеркивает их значимость в истории нашей страны.

В 2022 году жители Крыма, как и вся страна, встали на защиту Родины, поддерживая жителей соседних регионов – Донбасса и Новороссии. Эта сплоченность и единство стали важным символом нашей силы и воли. Санкт-Петербург и Крым связывают множество страниц общей истории. Севастополь и Санкт-Петербург являются городами-побратимами, что подчеркивает их тесные связи и совместное историческое наследие. В дни Крымской весны жители Петербурга единодушно поддержали Президента и народ Крыма и Севастополя, что стало важным моментом в укреплении нашей единой нации. Санкт-Петербург также оказал помощь Симферополю, продемонстрировав свою солидарность и поддержку.

Сегодня на Малой Конюшенной улице пройдет традиционная молодежная акция под названием «Крым сквозь века». Это культурно-просветительское мероприятие состоится в Санкт-Петербургском доме национальностей и станет важным событием для всех, кто интересуется историей и культурой нашего региона. В рамках этого мероприятия запланированы различные акции и памятные мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, которые пройдут в образовательных, культурных и молодежных учреждениях. Эти события будут способствовать укреплению патриотических чувств и углублению знаний о нашей общей истории, что особенно важно для подрастающего поколения.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Происшествия на дорогах

16-03-2026, 19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16-03-2026, 16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
15-03-2026, 23:39
В Курортном районе в ДТП погиб водитель "Джили"
13-03-2026, 15:53
Под Гатчиной в лобовом ДТП погибла водитель «Hyundai Creta»
Наверх