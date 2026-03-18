Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 12-ю годовщину исторического события, которое имеет огромное значение для нашей страны и народа. Ровно 18 марта 2014 года произошло возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Этот важный шаг был осуществлён благодаря решительным действиям и твердой воле Президента России, а также поддержке местных жителей, которые на референдуме единодушно проголосовали за воссоединение с родиной. В сознании людей всех поколений Крым и Севастополь всегда воспринимались как неотъемлемая часть России, символы её государственности, военной мощи и культурного наследия. Их возвращение на родную землю стало настоящим актом исторической справедливости.

Крымская земля хранит в себе множество значимых событий, начиная с принятия христианства князем Владимиром, что стало поворотным моментом в истории нашего государства. В период правления Екатерины Второй Севастополь был превращён в главную базу Черноморского флота, что укрепило военно-морскую мощь России. В годы Крымской войны и Великой Отечественной войны наши солдаты и военно-морские моряки проявили невероятное мужество и героизм в борьбе за Крым и Севастополь. За свои подвиги эти города были удостоены высшего звания – Город-Герой, что подчеркивает их значимость в истории нашей страны.

В 2022 году жители Крыма, как и вся страна, встали на защиту Родины, поддерживая жителей соседних регионов – Донбасса и Новороссии. Эта сплоченность и единство стали важным символом нашей силы и воли. Санкт-Петербург и Крым связывают множество страниц общей истории. Севастополь и Санкт-Петербург являются городами-побратимами, что подчеркивает их тесные связи и совместное историческое наследие. В дни Крымской весны жители Петербурга единодушно поддержали Президента и народ Крыма и Севастополя, что стало важным моментом в укреплении нашей единой нации. Санкт-Петербург также оказал помощь Симферополю, продемонстрировав свою солидарность и поддержку.

Сегодня на Малой Конюшенной улице пройдет традиционная молодежная акция под названием «Крым сквозь века». Это культурно-просветительское мероприятие состоится в Санкт-Петербургском доме национальностей и станет важным событием для всех, кто интересуется историей и культурой нашего региона. В рамках этого мероприятия запланированы различные акции и памятные мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией, которые пройдут в образовательных, культурных и молодежных учреждениях. Эти события будут способствовать укреплению патриотических чувств и углублению знаний о нашей общей истории, что особенно важно для подрастающего поколения.