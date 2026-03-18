В Петербурге задержали группу автоподставщиков

Полицейские Петербурга пресекли деятельность группы автоподставщиков

Полицейские Петербурга задержали десять человек, подозреваемых в организации фальшивых ДТП для получения страховых выплат. В спецоперации участвовали сотрудники уголовного розыска Главка и бойцы Росгвардии. Большинство задержанных, в возрасте от 25 до 48 лет, являются уроженцами Северного Кавказа.

По имеющейся информации, группа намеренно устраивала дорожные аварии, используя автомобили марок «Опель», «БМВ», «Шевроле» и «Форд», чтобы затем обращаться в страховые компании за компенсациями по ОСАГО. На данный момент следствие установило участие задержанных в четырех эпизодах мошенничества.

Потерпевшие страховые компании уже выплатили злоумышленникам около 1,7 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования), которые объединены в одно производство.

В ходе обысков изъяты 24 мобильных телефона, банковские карты, два автомобиля, документация, автомобильные ключи и государственные регистрационные знаки.

Пять подозреваемых задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ, а в отношении еще пяти избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает расследование, выясняя другие возможные преступные эпизоды группировки.

