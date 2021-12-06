ента новостей

17:31
Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура схватили за шею на на политическом митинге
14:19
Китай хочет вернуться к нулевому показателю заболеваемости Covid
14:00
Студенты и преподаватели ЛЭТИ используют для работы платформу Pruffme.com
12:57
Столкновение полиции с демонстрантами в Брюсселе на протесте против Covid-19
12:54
Выставка «Белые сны»
12:47
Выставка «Притяжение Арктики»
12:41
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 2 миллиона рублей
12:35
В Мурино тушили пожар в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома
12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
12:15
В Ленобласти задержали наркокурьера
12:11
В Ленобласти огнеборцы спасли из огня двух пенсионерок
09:04
Подарки – это святое!
08:37
Вместо процентов потеря денег
08:10
Не остекляй балкон, а то ответишь!
22:53
Выставка «Чаепитие с фламинго»
13:04
В Ленобласти задержали пиромана
12:51
В Италии мужчина использовал поддельную силиконовую руку, чтобы получить сертификат о вакцинации
12:42
В Норвегии зафиксировали самую массовую вспышку штамма Omicron
12:29
В Петербурге полицейскими задержан профессиональный "домушник"
09:54
Как накопить на пенсию?
09:32
Они находятся ниже бедности
09:15
Молочка подорожает
22:29
Фестиваль пространственных и временных искусств «РОТОНДА»
22:22
Премьер-министр Пакистана назвал массовые убийства «днем позора» страны
22:19
Флойд Мейвейзер прилетит в Санкт-Петербург
22:16
Повышенный интерес к участкам с построенными домами отмечают девелоперы
15:26
В Петербурге задержали «автоугонщиков»
15:23
в Лондоне нападение на автобус с празднующими Хануку признано преступлением на почве ненависти
15:14
Немецкие военные чествовали уходящего канцлера Ангелу Меркель проводами в стиле панк-рок
13:06
Выставка «Гэндзи-моногатари»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура схватили за шею на на политическом митинге

Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура схватили за шею на на политическом митинге

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Эрик Земмур, крайне правый кандидат в президенты Франции, схвачен за шею на горячем политическом митинге

Французский крайне правый кандидат в президенты Эрик Земмур пообещал в воскресенье «отвоевать» десятилетия упадка на своем первом политическом митинге, поскольку на его окраинах вспыхнули драки с протестующими против расизма.
«Если я выиграю эти выборы, это будет не очередная смена власти, а завоевание величайшей страны в мире», - сказал Земмур в своей почти полуторачасовой речи.
Он сказал, что называл свою партию «Реконкиста» - это название напоминает исторический период, известный как Реконкиста, когда христианские силы изгнали мусульманских правителей с Пиренейского полуострова.

Отголоски первой кампании Дональда Трампа на пост президента США, Земмур пообещал сократить иммиграцию и налоги под аплодисменты размахивающих флагом сторонников, которых организаторы оценили в 15000 человек. По подсчетам Рейтер, их число составляет около 10 тысяч.

Сторонники Земмура били руками и стульями нескольких демонстрантов, одетых в антирасистские футболки, пытающихся встать на стулья, когда Земмур произнес свою первую речь с момента объявления своей кандидатуры. Пятеро протестующих пострадали, сообщила впоследствии их ассоциация.

По отдельности, когда Земмур двигался сквозь толпу к сцене, чтобы произнести свою речь, мужчина сделал выпад и на короткое время схватил его за шею, прежде чем его схватила охрана, а затем арестовала полиция.
Хотя Земмур продолжил свою речь, его команда впоследствии заявила, что он был ранен в результате инцидента, и врач назначил девятидневный отдых, сообщает газета Le Monde.
Перед началом митинга полиция арестовала несколько десятков протестующих против Земмура и прогнала других возле гигантского конференц-зала к северу от Парижа. Сотни протестующих также прошли маршем в Париже.
Бывший журналист и комментатор закончил недели спекуляций о баллоте в президенты во вторник, заявив о своей кандидатуре в онлайн-видео.

Земмур, который был осужден за разжигание расовой ненависти, является основным претендентом на место во втором туре выборов в апреле следующего года, который, скорее всего, будет против президента Эммануэля Макрона, давнего крайне правой фигуры Марин Ле Пен.
Известный провокационными заявлениями против ислама и иммиграции, он получил поддержку как со стороны избирателей Ле Пена, так и со стороны основных консервативных правых.
Он сказал, что стремится свести иммиграцию к нулю в случае избрания и снизить налоги для рабочего класса и компаний, одновременно отменив налог на наследство для семейных предприятий. Он также сказал, что выведет Францию ​​из единого военного командования Организации Североатлантического договора.
Земмур ухаживал за разочаровавшимися сторонниками традиционных консерваторов, называя его «другом» правого крыла Эрика Чотти, который выступил намного лучше, чем ожидалось, на предварительных выборах кандидата консерваторов от правых правоцентристов Les Republicains.

Чиотти в конечном итоге проиграл более умеренному главе парижского региона Валери Печресс во втором туре голосования в субботу.
На меньшем политическом митинге крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон выступил против движения вправо, заявив своим сторонникам: «Нет, Франция - это не только ультраправые, Франция также занимается социальным обеспечением и общественным здравоохранением».

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-11-2017, 15:32
Собчак освистали на митинге
15-07-2019, 00:24
Бортко и Тихонова выступили на митинге КПРФ 14 июля
27-12-2017, 12:32
Активисты ОНФ выдвигают Путина в президенты
9-10-2021, 11:21
Президент Китая Си Цзиньпин пообещал добиться «воссоединения» с Тайванем мирными средствами
7-10-2021, 12:46
Правозащитные организации Филиппин осуждают президентские выборы сына покойного диктатора
5-09-2016, 13:30
Художница грудью нарисовала Трампа и назвала картину «Стрекоза - Трамп»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
80
Сегодня, 12:25
На севере Петербурга произошло смертельное ДТП
0
346
2-12-2021, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
358
1-12-2021, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
0
291
30-11-2021, 15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
Наверх