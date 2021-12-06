Кандидата в президенты Франции Эрика Земмура схватили за шею на на политическом митинге

Французский крайне правый кандидат в президенты Эрик Земмур пообещал в воскресенье «отвоевать» десятилетия упадка на своем первом политическом митинге, поскольку на его окраинах вспыхнули драки с протестующими против расизма.

«Если я выиграю эти выборы, это будет не очередная смена власти, а завоевание величайшей страны в мире», - сказал Земмур в своей почти полуторачасовой речи.

Он сказал, что называл свою партию «Реконкиста» - это название напоминает исторический период, известный как Реконкиста, когда христианские силы изгнали мусульманских правителей с Пиренейского полуострова.

Отголоски первой кампании Дональда Трампа на пост президента США, Земмур пообещал сократить иммиграцию и налоги под аплодисменты размахивающих флагом сторонников, которых организаторы оценили в 15000 человек. По подсчетам Рейтер, их число составляет около 10 тысяч.

Сторонники Земмура били руками и стульями нескольких демонстрантов, одетых в антирасистские футболки, пытающихся встать на стулья, когда Земмур произнес свою первую речь с момента объявления своей кандидатуры. Пятеро протестующих пострадали, сообщила впоследствии их ассоциация.

По отдельности, когда Земмур двигался сквозь толпу к сцене, чтобы произнести свою речь, мужчина сделал выпад и на короткое время схватил его за шею, прежде чем его схватила охрана, а затем арестовала полиция.

Хотя Земмур продолжил свою речь, его команда впоследствии заявила, что он был ранен в результате инцидента, и врач назначил девятидневный отдых, сообщает газета Le Monde.

Перед началом митинга полиция арестовала несколько десятков протестующих против Земмура и прогнала других возле гигантского конференц-зала к северу от Парижа. Сотни протестующих также прошли маршем в Париже.

Бывший журналист и комментатор закончил недели спекуляций о баллоте в президенты во вторник, заявив о своей кандидатуре в онлайн-видео.

Земмур, который был осужден за разжигание расовой ненависти, является основным претендентом на место во втором туре выборов в апреле следующего года, который, скорее всего, будет против президента Эммануэля Макрона, давнего крайне правой фигуры Марин Ле Пен.

Известный провокационными заявлениями против ислама и иммиграции, он получил поддержку как со стороны избирателей Ле Пена, так и со стороны основных консервативных правых.

Он сказал, что стремится свести иммиграцию к нулю в случае избрания и снизить налоги для рабочего класса и компаний, одновременно отменив налог на наследство для семейных предприятий. Он также сказал, что выведет Францию ​​из единого военного командования Организации Североатлантического договора.

Земмур ухаживал за разочаровавшимися сторонниками традиционных консерваторов, называя его «другом» правого крыла Эрика Чотти, который выступил намного лучше, чем ожидалось, на предварительных выборах кандидата консерваторов от правых правоцентристов Les Republicains.

Чиотти в конечном итоге проиграл более умеренному главе парижского региона Валери Печресс во втором туре голосования в субботу.

На меньшем политическом митинге крайний левый кандидат Жан-Люк Меланшон выступил против движения вправо, заявив своим сторонникам: «Нет, Франция - это не только ультраправые, Франция также занимается социальным обеспечением и общественным здравоохранением».