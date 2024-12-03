В Петербурге задержали еще троих подозреваемых в ограбили подростка на территории Яблоновского сада

Ранее сообщалось, что 29 ноября в приемный покой детской больницы самостоятельно обратился 16-летний молодой человек с многочисленными телесными повреждениями, который рассказал, что на территории Яблоновского сада на улице Латышских Стрелков его избили неизвестные, выстрелив в него из пневматического пистолета, после чего заставили перевести им на счет все его денежные средства в сумме 410 рублей и с места происшествия скрылись.

Позднее к полицейским поступило заявление отца подростка.

По данному факту следователи возбудили уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой) и части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 23 по Среднеохтинскому проспекту по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 16-летнюю учащуюся лицея, а около дома 37 по проспекту Энергетиков ее ровесника, учащегося колледжа.

Обоих подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ и помещены в изолятор.

Утром 2 декабря на улице Белышева оперативники задержали еще трое подозреваемых в причастности к преступлению - 15-летняя и двое молодых людей, 22-х и 17 лет.

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ до избрания им меры пресечения.