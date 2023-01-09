В Петербурге задержали злоумышленников избивших 13-летнего подростка

5 января к полицейским поступила телефонограмма из больницы об обращении за медпомощью 13-летнего подростка со следами побоев, проживающего в Кировском районе Петербурга.

Сотрудники полиции установили, что на одной из улиц поселка Торики, в Красносельском районе Петербурга у школьника произошёл словесный конфликт с неизвестными. Злоумышленники, применив физическую силу, посадили несовершеннолетнего в иномарку, после чего отвезли в Петербург на Аннинское шоссе, где нанесли ему телесные повреждения.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 8 января полицейские на Ленинском проспекте задержали троих подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей 2002 и 2004 годов рождения, а также девушка 2003 г.

По данному факту СО по Красносельскому району ГСУ СК Российской Федерации по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ. Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.