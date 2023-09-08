Водитель грузовика, сбивший группу велосипедисток в Ленобласти, заключен под стражу

Сегодня, 8 сентября 2023 года, по ходатайству следователей ГУ МВД России по СПб и ЛО Выборгский городской суд Ленинградской области избрал водителю грузовика, обвиняемому в гибели двух велосипедисток, меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2023 года около 10 часов 40 минут в Выборгском районе Ленобласти на 59 километре трассы «Скандинавия» 31-летний водитель тягача, гражданин одного из государств ближнего зарубежья, совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль «Форд», сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет.

От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок.

В результате аварии 2 велосипедистки от полученных травм скончались на месте.

Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.

По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ и допросили водителя фуры в качестве подозреваемого, после чего предъявили ему обвинение и подготовили процессуальные документы для ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Данное ходатайство суд удовлетворил.