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Питерец.ру » Происшествия » Водитель грузовика, сбивший группу велосипедисток в Ленобласти, заключен под стражу

Водитель грузовика, сбивший группу велосипедисток в Ленобласти, заключен под стражу

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Опубликовал: Anton78
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По ходатайству полицейского следствия водитель грузовика, обвиняемый в гибели двух велосипедисток, заключён под стражу 

Сегодня, 8 сентября 2023 года, по ходатайству следователей ГУ МВД России по СПб и ЛО Выборгский городской суд Ленинградской области избрал водителю грузовика, обвиняемому в гибели двух велосипедисток, меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2023 года около 10 часов 40 минут в Выборгском районе Ленобласти на 59 километре трассы «Скандинавия» 31-летний водитель тягача, гражданин одного из государств ближнего зарубежья, совершил наезд на двигавшийся впереди в попутном направлении легковой автомобиль «Форд», сопровождавший группу из 11 человек школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. 

От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. 

В результате аварии 2 велосипедистки от полученных травм скончались на месте. 

Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.

По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ и допросили водителя фуры в качестве подозреваемого, после чего предъявили ему обвинение и подготовили процессуальные документы для ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. 

Данное ходатайство суд удовлетворил.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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