Владельцу квартиры, с чьего балкона упали сосульки на проспекте Мечникова, назначили меру пресечения.

Вчера ранним утром, 18 декабря около 05 часов служба 112 получила сообщение от прохожего об обнаружении трупа мужчины возле дома 10 на проспекте Мечникова.

Прибыв на место происшествия, следователи установили, что 31-летний житель Санкт-Петербурга погиб в результате падения наледи с козырька балкона квартиры, расположенной на 7-м этаже указанного дома. Погибший проживал в доме 11, который находится напротив.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ, которая квалифицирует данное преступление как причинение смерти по неосторожности.

Владельцем квартиры, с чьего балкона, предположительно, упали сосульки является 61-летний мужчина. В отношении него была применена мера пресечения в виде запрета на определенные действия.