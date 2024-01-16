В Мурино задержан дебошир, жестоко избивший мужчину в лифте

Накануне вечером, 15 января полицейскими Всеволожского района Ленобласти в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как неизвестный жестоко избивает мужчину в кабине лифта.

Каких-либо обращений и заявлений на тот момент в полицию по данному факту не поступало.

Тем не менее, сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили, что инцидент произошел в кабине лифта дома 16 по Охтинской аллее в городе Мурино.

Была оперативно установлена личность подозреваемого. Его задержали. Им оказался 36-летний неработающий гражданин одного из сопредельных государств.

Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения полицейских, и не раз привлекался к административной ответственности, в том числе, за распитие спиртного и мелкое хулиганство.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Там он признался, что 13 января у него возник конфликт со знакомым, проживающим в том же доме, где и произошло избиение, а причиной внезапной агрессии стала личная неприязнь на фоне совместного употребления спиртного.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицией приняты меры по установлению местонахождения потерпевшего с целью принятия от него заявления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.