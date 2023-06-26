В центре Петербурга задержали группу карманников

Вчера ранним утром около 04 часов 50 минут возле дома 67 по Лиговскому проспекту, в Центральном районе Петербурга опергруппой задержаны двое ранее неоднократно судимых граждан из ближнего зарубежья 46-ти и 47-лет, и 50-летний уроженец Великого Новгорода, подозреваемые в том, что возле дома 67 по Лиговскому проспекту совершили кражу мобильного телефона Техно Спарк 8, стоимостью 7 000 рублей и 3 банковские карты из кармана куртки 52-летнего петербуржца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Злоумышленников задержали на основании ст. 91 УПК РФ.