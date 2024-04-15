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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали стрелка по окнам

В Невском районе задержали стрелка по окнам

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Опубликовал: Anton78
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В Невском районе Петербурга задержан стрелок по окнам с улицы Седова

Поздним вечером минувшей субботы, 13 апреля 2024 года около 22 часов 50 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась жительница дома 114 по улице Седова с сообщением о том, что по окнам ее квартиры стреляет сосед.
Сотрудникам полиции женщина рассказала, что сидела в своей квартире возле открытого окна, когда услышала хлопок и щелчок, а после обнаружила отверстие в оконном стекле.
Выглянув в окно, она увидела внизу своего соседа с пистолетом, который после стрельбы скрылся.
Вчера днем, 14 апреля подозреваемого - 32-летнего мужчину задержали полицейские возле дома 116 по улице Седова и доставили в отдел полиции.

Установлено, что хулиганскую выходку задержанный совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Пневматический пистолет изъяли.
В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее он уже был судим за подделку документов и кражу.

Источник: ГУ МВД
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