В Невском районе задержали стрелка по окнам

Поздним вечером минувшей субботы, 13 апреля 2024 года около 22 часов 50 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась жительница дома 114 по улице Седова с сообщением о том, что по окнам ее квартиры стреляет сосед.

Сотрудникам полиции женщина рассказала, что сидела в своей квартире возле открытого окна, когда услышала хлопок и щелчок, а после обнаружила отверстие в оконном стекле.

Выглянув в окно, она увидела внизу своего соседа с пистолетом, который после стрельбы скрылся.

Вчера днем, 14 апреля подозреваемого - 32-летнего мужчину задержали полицейские возле дома 116 по улице Седова и доставили в отдел полиции.

Установлено, что хулиганскую выходку задержанный совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Пневматический пистолет изъяли.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее он уже был судим за подделку документов и кражу.