Во Всеволожске конфликт из-за собак закончился стрельбой

Накануне днем около 13 часов 55 минут к полицейским обратился 36-летний неработающий житель города Всеволожск Ленинградской области, который сообщил, что возле дома 232 по проспекту Герцена во Всеволожске в него стрелял неизвестный.

Около 14 часов 00 минут прибывшим на место происшествия, нарядом ДПС по подозрению в причастности к происшествию задержан 61-летний пенсионер, который около 13 часов 50 минут возле дома 232 по проспекту Герцена, во время конфликта из-за собак, произвел 5 выстрелов из своего травматического пистолета в сторону заявителя.

Пострадавших нет. Травматический пистолет изъят.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Пенсионера поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.