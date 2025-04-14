На Белградской улице мужчину ударили молотком по голове

Сегодня ночью, 14 апреля около 01 часа к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о травмировании мужчины у дома 22 корпус 1 по Белградской улице.

Звонивший сообщил полицейским, что ударил мужчину молотком по голове в целях самообороны. После этого звонивший, не дожидаясь полиции, скрылся.

Прибывшие на место происшествия полицейские в первой парадной дома 22 корпус 1 по Белградской обнаружили 40-летнего жителя Фрунзенского района, находившегося в состоянии в алкогольного опьянения, с раной головы и ножевым ранением живота.

Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, приняты меры к розыску причастного к этому преступлению.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.