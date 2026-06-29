На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика

Накануне вечером 28 июня, около 21:00, на Школьной улице, у дома №77, произошло дорожно-транспортное происшествие. 30-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Нива Шевроле", сбил 8-летнего пешехода. Мальчик пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, где в момент происшествия горел запрещающий (красный) сигнал светофора. Также установлено, что ребенок шел без сопровождения взрослых.

Вследствие наезда ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.