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Питерец.ру » Происшествия » На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика

На Школьной улице мужчина на «Нива Шевроле» сбил 8-летнего мальчика

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, где пострадал несовершеннолетний

Накануне вечером 28 июня, около 21:00, на Школьной улице, у дома №77, произошло дорожно-транспортное происшествие. 30-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Нива Шевроле", сбил 8-летнего пешехода. Мальчик пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу, где в момент происшествия горел запрещающий (красный) сигнал светофора. Также установлено, что ребенок шел без сопровождения взрослых.

Вследствие наезда ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств инцидента. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.

Все по теме: Приморский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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