В Лужском районе пьяный водитель на иномарке насмерть сбил мужчину

Накануне вечером, 25 июня около 19:35, в Лужском районе Ленинградской области, на улице Кордон Караулка, в садоводстве "Мшинское", произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие.

Гражданин Республики Беларусь, 58 лет, лишенный водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля Volkswagen Sharan, сбил мужчину 52 лет, переходившего проезжую часть.

К сожалению, пострадавший скончался на месте аварии. Водитель был доставлен в отдели полиции, где в отношении него оформлен административный протокол. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.