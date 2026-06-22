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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти водитель БМВ погиб, вылетев в кювет

В Ленобласти водитель БМВ погиб, вылетев в кювет

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП

21 июня, в районе полуночи, на 4-м километре трассы «Кобралово – Форносово» произошла смертельная авария. 40-летний мужчина, управлявший автомобилем BMW X1, ранее уже был лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения, двигался по полевой дороге в направлении поселка Кобралово Гатчинского района Ленинградской области, на закруглении дороги водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет.

Результатом дорожно-транспортного происшествия стала гибель водителя BMW X1. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности и получил травмы, несовместимые с жизнью, скончавшись на месте.

В машине также находился 3-летний ребенок, сидевший на переднем пассажирском сиденье без какого-либо детского удерживающего устройства. Медики осмотрели малыша, и, к счастью, он не пострадал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, ДТП
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