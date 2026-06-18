На Бассейной улице столкнулись три лазурных автобуса. Одиного из водителей зажало между машинами

Сегодня около 17:30 на Бассейной улице, у дома 41, произошла авария. Водитель лазурного автобуса, осуществлявшего ремонт, оказался зажат между двумя машинами после того, как один из автобусов, отъезжая от остановки, толкнул второй автобус.

Инцидент случился, когда водитель второго автобуса оказывал помощь вышедшему из строя автобусу МАЗ. Ремонтные работы проводились между транспортными средствами. В этот момент 53-летний водитель другого автобуса, трогаясь с остановки, задел стоявший впереди автобус. Удар заставил этот автобус по инерции врезаться в неисправный, зажав между ними водителя, проводившего ремонт.

Пострадавший, получивший тяжелые травмы, был в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Правоохранительные органы начали расследование для выяснения всех деталей происшествия.