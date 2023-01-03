ента новостей

20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
11:26
На Дворцовой площади в результате происшествия с лошадью пострадали двое детей
11:03
Более 9 тысяч детей отдыхают в оздоровительных лагерях Ленобласти в новогодние каникулы
10:55
Сколько было мандаринов?
09:46
Мы много отдыхаем?
09:26
Заболеваемость по стране снизилась
16:18
В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
12:05
В Ленобласти пройдет историческая реконструкция «Рождественский манифест»
12:02
В Ленобласти в новогодние праздники любителей активного отдыха ждут лыжные трассы
11:58
В Кировском районе на пожаре в квартире погибли два человека
11:53
Ярким событием 2022 года был разгром петербургского ВООПИиК — градозащитница Капитонова
10:18
Чего ждать от 2023 года?
09:55
В чем прочность экономики?
09:33
Что делать с елкой?
21:50
Команда КВН «Поэтессы» из Санкт-Петербурга достойно выступила в финале КВН, а чемпионов – снова два
17:46
В Невском районе пенсионерка перевела мошенникам 7 948 000 рублей
17:42
В Кировске каршеринговый автомобиль сбил женщину с двумя малолетнимми детьми
17:39
В Ленобласти иномарка сбила 74-летнюю женщину
20:19
В Ленобласти сотрудники ДПС применяли табельное оружие для задержания водителя-нарушителя
20:17
«Научная фантастика»: планы Беглова по строительству метро в Петербурге подняли на смех
12:41
В праздники общественный транспорт Ленобласти будет работать по расписанию выходного дня
12:26
В ДТП под Лугой пострадали два человека
12:21
В Вырице задержали местного жителя обокравшего церковь
08:29
Каким был 2022 год?
08:24
Промпредприятия получат еще 2 миллиарда
08:15
Майонез не так вреден?
21:07
Победа над клубом «Газпром-Югра» стала для волейбольного «Зенита» четырнадцатой подряд
17:40
Росгвардейцам вручили ключи от новых квартир в Ленобласти  
12:59
В Ленобласти завершился осенний призыв
12:56
В Музее железных дорог России состоялось новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое

В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое

0
31
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП с рейсовым автобусом в Ломоносовском районе

Сегодня днем около 13 часов 30 минут на 14 км Волхонского шоссе водитель автомобиля «КАМАЗ», двигаясь в направлении от КАД в сторону Киевского шоссе, не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего ТС и совершил наезд на остановившийся маршрутный автобус «МАЗ» 147-го маршрута, под управлением водителя, 1973 г. 

Водитель автобуса пропускал выезжающий с прилегающей территории автомобиль «Скания» с полуприцепом под управлением водителя, 1970 г. Далее по инерции автобус совершил столкновение со «Сканией».

В результате ДТП водитель «КАМАЗа» и двое взрослых пассажиров автобуса в состоянии средней тяжести госпитализирован. 

Личность водителя «КАМАЗа» устанавливается.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП автобус
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-08-2022, 12:57
На КАД произошло массовое ДТП с пятью автомобилями
13-10-2022, 12:58
В Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса
10-10-2022, 15:21
В Ленобласти международный автобус с пассажирами столкнулся лоб в лоб с Камазом
9-12-2019, 11:42
В Петербурге грузовая «Газель» столкнулась с маршруткой
16-08-2022, 11:31
На КАД в массовом ДТП пострадали двое детей
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
31
Сегодня, 20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
0
102
Вчера, 16:18
В Петергофе в ДТП пострадала 2-летняя пассажирка
0
150
1-01-2023, 17:42
В Кировске каршеринговый автомобиль сбил женщину с двумя малолетнимми детьми
0
132
1-01-2023, 17:39
В Ленобласти иномарка сбила 74-летнюю женщину
Наверх