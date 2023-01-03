В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое

Сегодня днем около 13 часов 30 минут на 14 км Волхонского шоссе водитель автомобиля «КАМАЗ», двигаясь в направлении от КАД в сторону Киевского шоссе, не выдержал безопасную дистанцию до впередиидущего ТС и совершил наезд на остановившийся маршрутный автобус «МАЗ» 147-го маршрута, под управлением водителя, 1973 г.

Водитель автобуса пропускал выезжающий с прилегающей территории автомобиль «Скания» с полуприцепом под управлением водителя, 1970 г. Далее по инерции автобус совершил столкновение со «Сканией».

В результате ДТП водитель «КАМАЗа» и двое взрослых пассажиров автобуса в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Личность водителя «КАМАЗа» устанавливается.