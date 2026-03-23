Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга прошли масштабные полицейские проверки

В центре Петербурга прошли масштабные полицейские проверки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Адмиралтейском районе прошли масштабные полицейские проверки

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга полиция совместно с ФСО и при поддержке Росгвардии провела масштабную спецоперацию. Целью рейда стали места массового пребывания мигрантов и строительные площадки, где они задействованы. Основное внимание уделялось выявлению нарушений миграционных законов и пресечению нелегальной занятости.

В результате проверки 367 человек, включая 324 иностранца, 15 задержаны для составления административных протоколов по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного законодательства. Кроме того, один из задержанных находился в федеральном розыске. По фактам, связанным с организацией незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), возбуждены уголовные дела, ведется дополнительное расследование.

Параллельно с этим проводились мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Инспекторы ГИБДД проверили 32 автомобиля, выявив ряд нарушений ПДД, касающихся как управления, так и эксплуатации транспортных средств. По итогам составлено 10 административных материалов.

Указанные профилактические рейды носят регулярный характер и направлены на поддержание общественного порядка, контроль миграционной дисциплины и повышение общей безопасности в городе.

