В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек

Сегодня утром, примерно в 07:20, на 97-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» произошла крупная авария с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, грузовик марки "Шакман", направлявшийся из Отрадного в сторону Гатчины, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. В столкновении оказались задействованы также микроавтобус "Мерседес Спринтер", осуществлявший развозку пассажиров, кроссовер "Черри Тиго", большегруз "ДАФ" с прицепом и легковой автомобиль "Рено Логан".

Вследствие этого инцидента медицинская помощь потребовалась 13 человекам, получившим различные травмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Водитель грузовика "Шакман" сообщил, что причиной аварии послужил отказ тормозной системы его транспортного средства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая занимается сбором информации и установлением всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.