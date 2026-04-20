В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек

В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек

-1
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту массового ДТП с пострадавшими в Тосненском районе

Сегодня утром, примерно в 07:20, на 97-м километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» произошла крупная авария с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, грузовик марки "Шакман", направлявшийся из Отрадного в сторону Гатчины, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. В столкновении оказались задействованы также микроавтобус "Мерседес Спринтер", осуществлявший развозку пассажиров, кроссовер "Черри Тиго", большегруз "ДАФ" с прицепом и легковой автомобиль "Рено Логан".

Вследствие этого инцидента медицинская помощь потребовалась 13 человекам, получившим различные травмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Водитель грузовика "Шакман" сообщил, что причиной аварии послужил отказ тормозной системы его транспортного средства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая занимается сбором информации и установлением всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП
Похожие публикации

23-07-2025, 12:43
На «Южном полукольце» в ДТП с грузовиком погиб один человек
7-08-2025, 22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
28-08-2018, 17:24
Смертельное ДТП в Гатчинском районе Ленобласти
7-05-2025, 14:53
В Ленобласти иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Погиб водитель
6-08-2025, 00:38
На трассе «Нарва» в ДТП с грузовиком погибли три человека
27-05-2023, 14:23
В Ленобласти на Южном полукольце перевернулся грузовик с песком

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
Вчера, 12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
Вчера, 11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
16-04-2026, 13:11
В Ленобласти пьяный лихач на иномарке вылетел с трассы в кювет. Погиб пассажир
