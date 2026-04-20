В Петербурге 16-летняя девушка молотком разбила припаркованные автомобили

В Петербурге 16-летняя девушка молотком разбила припаркованные автомобили

Разбитые машины после расставания: в Петербурге задержана девушка-подросток с молотком

20 апреля 2026 года в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, связанный с порчей имущества. К полицейским поступила информация об акте вандализма в отношении припаркованных транспортных средств у дома № 33 по улице Ушинского.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно установили, что к случившемуся имеет отношение 16-летняя местная жительница. По предварительной информации, девушка, находясь в компании знакомых, нанесла повреждения двум автомобилям. С помощью молотка она ударила по машине марки "Джили Тугелла", а также разбила стекло "Лексуса".

Сама подозреваемая объяснила свой поступок личным конфликтом, возникшим на почве эмоционального напряжения.

Представители правоохранительных органов задержали несовершеннолетнюю по горячим следам в одном из ближайших заведений. В настоящее время устанавливается точный размер причиненного владельцам автомобилей ущерба. Пострадавшие уже подали соответствующие заявления в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении девушки избрана мера пресечения в виде присмотра за подозреваемым.

Все по теме: Калининский район, вандализм
