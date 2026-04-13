В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную

В Петербурге юноша выстрели из пневматики в бывшую возлюбленную

Опубликовал: Антон78
В Красносельском районе полиция задержала «Отелло», стрелявшего из пневматики в бывшую возлюбленную

Накануне утром, 12 апреля около 10:00, к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что несколькими часами ранее 20-летняя девушка самостоятельно обратилась в травмпункт. Она получила травмы плеча и бедра, которые, по ее словам, были нанесены в результате выстрелов из пневматического оружия. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В ходе разбирательства выяснилось, что к инциденту причастен 17-летний юноша. После разрыва отношений с девушкой, он, находясь в подъезде ее дома, произвел не менее восьми выстрелов в ее спину.

Впоследствии пострадавшая подала заявление в полицию.

Оперативники уголовного розыска задержали предполагаемого стрелка, им оказался 17-летний житель города Луга.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

