Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов

В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов

Опубликовал: Антон78
Полицейские пресекли сбыт сильнодействующих препаратов в центре Петербурга

Оперативники УНК ГУ МВД России пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся распространением сильнодействующих медикаментов, включая «Лирику» и «Тропикамид», на Сенной площади в Петербурге.

Первым под стражу был взят 25-летний иностранец, у которого при попытке сбыта изъяли 10 граммов «Тропикамида». Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Суд отправил его под арест.

В ходе оперативных действий установили и задержали 41-летнего сообщника, который поставлял им товар. При обыске в его квартире нашли крупную партию «Лирики» (более 2000 таблеток), «Тропикамид» и упаковочные материалы.

Позже был задержан 27-летний организатор наркобизнеса, также являющийся выходцем из Средней Азии.

Следствие продолжает работу по выявлению других участников и эпизодов преступной деятельности.

Одновременно с арестами, силами спецполка ГУ МВД и Росгвардии, проведен рейд по Сенной площади для борьбы с наркоторговлей. Проверено около ста человек. 25 человек с признаками опьянения доставлены в отделы полиции, у девяти обнаружены следы употребления запрещенных веществ, по ним составлены административные протоколы.

Борьба с распространением наркотиков и психотропных веществ в Петербурге продолжается.

Все по теме: Адмиралтейский район, наркотики
Похожие публикации

31-07-2025, 14:47
В Петербурге задержали сбытчика сильнодействующих веществ посредством онлайн-магазина
1-12-2022, 10:30
В Петербурге осудят обвиняемых в контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих веществ
19-01-2023, 12:34
В Петербурге полицейские пресекли деятельность наркосбытчиков
16-02-2026, 14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
21-01-2023, 12:50
В Красносельском районе полицейские пресекли деятельность наркоторговцев
24-09-2025, 12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"

Происшествия на дорогах

8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
8-04-2026, 11:13
На КАД кроссовер врезался в стоящий "Киа-Рио". Водитель Киа погиб на месте, его сына подпростка увезли в больницу
6-04-2026, 10:37
В Гатчинском районе в лобовом ДТП погиб водитель «ВАЗ-21150»
