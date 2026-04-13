В центре Петербурга полиция пресекла сбыт сильнодействующих препаратов

Оперативники УНК ГУ МВД России пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся распространением сильнодействующих медикаментов, включая «Лирику» и «Тропикамид», на Сенной площади в Петербурге.

Первым под стражу был взят 25-летний иностранец, у которого при попытке сбыта изъяли 10 граммов «Тропикамида». Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Суд отправил его под арест.

В ходе оперативных действий установили и задержали 41-летнего сообщника, который поставлял им товар. При обыске в его квартире нашли крупную партию «Лирики» (более 2000 таблеток), «Тропикамид» и упаковочные материалы.

Позже был задержан 27-летний организатор наркобизнеса, также являющийся выходцем из Средней Азии.

Следствие продолжает работу по выявлению других участников и эпизодов преступной деятельности.

Одновременно с арестами, силами спецполка ГУ МВД и Росгвардии, проведен рейд по Сенной площади для борьбы с наркоторговлей. Проверено около ста человек. 25 человек с признаками опьянения доставлены в отделы полиции, у девяти обнаружены следы употребления запрещенных веществ, по ним составлены административные протоколы.

Борьба с распространением наркотиков и психотропных веществ в Петербурге продолжается.