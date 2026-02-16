В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность 48-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

По данным полиции, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления и проведший в заключении 8 лет, мужчина, освободившись в 2023 году, возобновил наркоторговлю на территории региона.

Задержание произошло 12 февраля у дома № 5 по улице Академика Байкова, где злоумышленник арендовал квартиру под склад. При себе у него был обнаружен пакет с мефедроном весом 9,85 грамма.

В арендованном помещении правоохранители изъяли около 35 кг запрещённых веществ, включая альфа-PVP, амфетамин и гашиш, расфасованных в 50 брикетов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он помещён под стражу в ИВС до избрания меры пресечения. Ведётся расследование, направленное на установление его возможных сообщников.