ента новостей

13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
09:57
В Невском районе задержали подозреваемых в разбое 
09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
22:25
СКА всухую обыграл «Салават Юлаев» со счетом 4:0
19:39
В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема
15:56
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом Итальянском просвете Эрмитажа
15:16
Премьера авторского спектакля "Артист - это просто!" в Театре Легенда
14:48
Беглов и Патрушев открыли спортивный комплекс с бассейном на набережной канала Грибоедова
14:37
В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков
12:03
В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта
11:51
В Ленобласти ликвидировали плантацию марихуаны
11:48
В Выборге мужчина убил своего приятеля катаной
11:18
В Петербурге посетитель «наливайки» применил в споре аэрозольный пистолет
10:48
В Петербурге конфликт в коммунальной квартире закончился поножовщиной
10:44
Полицейские из Петербурга задержали в Дагестане подозреваемого в многомиллионной краже
09:36
В Ленобласти наркодилер на БМВ сбил сотрудника Госавтоинспекции на трассе "Россия"
12:58
В трех районах Петербурга с 16 и 17 февраля ограничат движение
12:47
Мультимедийная выставка «Знание. Герои»
12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
12:24
В Гатчине пьяного дебошира задержали за хулиганскую выходку
12:19
В Шушарах задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения знакомому
12:14
В Ленобласти раскрыли жестокие нападения на пенсионеров, совершенные 17 лет назад
09:49
В Петербурге полицейские провели масштабную проверку заведений розничной торговли
20:08
СКА разгромил «Барыс» со счетом 5:0
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков

В Петербурге у ранее судимого изъяли 35 кг наркотиков

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские изъяли 35 кг наркотиков у ранее судимого за сбыт запрещённых веществ жителя Санкт-Петербурга

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность 48-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

По данным полиции, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления и проведший в заключении 8 лет, мужчина, освободившись в 2023 году, возобновил наркоторговлю на территории региона.

Задержание произошло 12 февраля у дома № 5 по улице Академика Байкова, где злоумышленник арендовал квартиру под склад. При себе у него был обнаружен пакет с мефедроном весом 9,85 грамма.

В арендованном помещении правоохранители изъяли около 35 кг запрещённых веществ, включая альфа-PVP, амфетамин и гашиш, расфасованных в 50 брикетов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к сбыту наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Он помещён под стражу в ИВС до избрания меры пресечения. Ведётся расследование, направленное на установление его возможных сообщников.

Все по теме: наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-02-2026, 09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
12-03-2023, 10:12
В Ленобласти изъята крупная партия наркотиков
25-12-2025, 09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
11-04-2025, 10:35
В Ленобласти мужчину задержали с крупной партией "синтетики"
18-04-2025, 12:22
В Петербурге задержали двоих жителей Красного Села, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
3-05-2023, 16:03
В Петербурге в отношении пары возбуждено уголовное дело за незаконный оборот крупной партии наркотиков

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
Сегодня, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
10-02-2026, 16:50
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург – Ручьи» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Фольксваген Тигуан»
Наверх