Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали двоих молодых людей подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами

Полицейские задержали двоих молодых людей подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали подозреваемого в неправомерном использовании банковской карты для перевода средств обманутых граждан

8 августа прошлого года в Василеостровском районе Санкт-Петербурга было начато расследование по заявлению о мошенничестве. Пострадавшая сообщила, что месяц назад неизвестный, представившись знакомым в мессенджере, убедил ее перевести 120 000 рублей на указанную банковскую карту. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ходе оперативной работы сотрудники уголовного розыска выяснили, на чью карту поступили деньги. Вскоре 19-летний юноша, подозреваемый в причастности к преступлению, был задержан в одном из домов по Муринской дороге. В его действиях усматривается корыстная заинтересованность: он оформил банковскую карту на свое имя, а затем передал ее в пользование третьим лицам. В отношении задержанного возбуждено дело о неправомерном обороте средств платежей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Позднее оперативники вышли на 21-летнего жителя деревни Новое Девяткино. Он приобрел у первого фигуранта банковскую карту для дальнейшего обналичивания украденных денег и их передачи сообщникам. Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу. По месту его жительства проведен обыск, изъяты мобильный телефон и банковская карта.

Ведутся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников преступной схемы и возможных эпизодов противоправной деятельности.

