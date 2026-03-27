Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

0
Опубликовал: Антон78
Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту ДТП с участием подростка на электросамокате

Сегодня в полдень, 27 марта на улице Рихарда Зорге, у дома №10, произошла авария с участием несовершеннолетнего. 15-летний юноша, двигаясь на электросамокате, пересек проезжую часть по пешеходному переходу, игнорируя красный сигнал светофора. В результате его маневра произошло столкновение с пассажирским автобусом.

В результате происшествия пострадали четыре человека, находившиеся в салоне автобуса. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Среди госпитализированных: мужчина 1987 года рождения, две женщины (1958 и 1950 годов рождения) и малолетний ребенок пяти лет.

Состояние госпитализированного мужчины оценивается как тяжелое. У остальных троих пострадавших диагностировано состояние средней степени тяжести.

Сам же водитель электросамоката, подросток 15 лет, в результате инцидента физических повреждений не получил.

В настоящее время по данному факту дорожно-транспортного происшествия ведутся проверочные мероприятия.

