В Петербурге юноша на электросамокате столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

Сегодня в полдень, 27 марта на улице Рихарда Зорге, у дома №10, произошла авария с участием несовершеннолетнего. 15-летний юноша, двигаясь на электросамокате, пересек проезжую часть по пешеходному переходу, игнорируя красный сигнал светофора. В результате его маневра произошло столкновение с пассажирским автобусом.

В результате происшествия пострадали четыре человека, находившиеся в салоне автобуса. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Среди госпитализированных: мужчина 1987 года рождения, две женщины (1958 и 1950 годов рождения) и малолетний ребенок пяти лет.

Состояние госпитализированного мужчины оценивается как тяжелое. У остальных троих пострадавших диагностировано состояние средней степени тяжести.

Сам же водитель электросамоката, подросток 15 лет, в результате инцидента физических повреждений не получил.

В настоящее время по данному факту дорожно-транспортного происшествия ведутся проверочные мероприятия.