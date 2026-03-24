На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода

Вечером 23 марта, в 22:40, на 18-м километре Волхонского шоссе, за пределами населенного пункта, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 64-летнего пешехода. Инцидент произошел вне зоны действия пешеходного перехода.

К сожалению, пострадавший пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

Эта трагедия омрачена тем, что водитель Volkswagen Polo ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. За период с 2025 по 2026 год он 36 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.