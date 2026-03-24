Питерец.ру » Происшествия » На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода

На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода

Опубликовал: Антон78
Проводится проверка по факту смертельного наезда на пешехода

Вечером 23 марта, в 22:40, на 18-м километре Волхонского шоссе, за пределами населенного пункта, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 64-летнего пешехода. Инцидент произошел вне зоны действия пешеходного перехода.

К сожалению, пострадавший пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии.

Эта трагедия омрачена тем, что водитель Volkswagen Polo ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. За период с 2025 по 2026 год он 36 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.

Похожие публикации

19-12-2025, 12:24
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила пожилого пешехода
Вчера, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
16-10-2025, 21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
26-08-2025, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
14-10-2025, 14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
2-10-2022, 13:50
В Московском районе автобус насмерть сбил пешехода

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:03
На Волхонском шоссе иномарка насмерть сбила 64-летнего пешехода
Вчера, 20:52
В Красном Селе иномарка сбила 11-летнего мальчика
Вчера, 10:11
На КАД в Ломоносовском районе иномарка насмерть сбила 12-летнего пешехода
19-03-2026, 20:27
В Пушкине кроссовер вылетел на тротуар и сбил мать с двумя детьми
Наверх