В Ленобласти нетрезвого водителя задержали с применением табельного оружия

В Ломоносовском районе Ленинградской области 21 марта в 05:40 утра сотрудники дорожной полиции попытались остановить Volkswagen Tiguan на 22-м километре трассы «Стрельна-Кипень-Гатчина». Водитель, демонстрируя откровенное пренебрежение правилами дорожного движения, попытался скрыться, значительно увеличив скорость и подвергая риску жизни и здоровье других участников движения.

Сотрудники полиции организовали преследование автомобиля, используя спецсигналы. В 05:41 на 21-м километре той же дороги, действуя в соответствии с Федеральным законом «О полиции», полицейские произвели выстрел в безопасном направлении, а затем несколько выстрелов по колесам автомобиля.

В результате предпринятых мер нарушитель был задержан. Им оказался 44-летний мужчина, у которого имелись явные признаки алкогольного опьянения. К счастью, в результате применения табельного оружия никто не пострадал.

Задержанный доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление транспортным средством без необходимых документов (ст. 12.3) и невыполнение требования об остановке (ст. 12.25).