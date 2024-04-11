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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали четверых участников группы карманных воров

В Петербурге задержали четверых участников группы карманных воров

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге полицейскими задержаны четверо участников группы карманных воров

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка совместно с оперативниками Центральноого района Петербурга, а также при силовой поддержке спецполка полиции задержали четверых подозреваемых в нескольких эпизодах имущественных преступлений.
Ранее к полицейским Калининского, Приморского, Московского и Центрального районов Северной столицы поступило 5 заявлений от петербуржцев о кражах дорогих мобильных телефонов.
Все потерпевшие обнаружили пропажу гаджетов после общения с компанией мужчин, которые подходили к ним на улице.
Полицейскими установлено, что к хищениям причастны три уроженца одной из стран ближнего зарубежья в возрасте 24, 30 лет и 31 года, а также 27-летний житель Красногвардейского района.
В ходе обысков похищенное имущество частично изъято. После проведения необходимых следственных действий оно будет возвращено законным владельцам.
Следователи возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ, которые объединены в одно производство.
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Оперативники устанавливают иные факты противоправной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
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