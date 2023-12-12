Во Фрунзенском районе мигранта задержали по подозрению в распространении наркотиков

Вчера под утро, 11 декабря около 03 часов 00 минут возле дома 29 по Прилукской улице полицейские Фрунзенского района Петербурга за совершение административного преступления задержали 29-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, находящегося на территории России с нарушением миграционного законодательства.

В ходе личного досмотра в отделе полиции из левого кармана его куртки было извлечено 17 свертков из изоленты, а из внутреннего кармана – 13 идентичных свертков.

Изъятое направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 статье 228.1 части 4 (покушение на сбыт наркотических средств).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.