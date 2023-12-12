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Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе мигранта задержали по подозрению в распространении наркотиков

Во Фрунзенском районе мигранта задержали по подозрению в распространении наркотиков

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Фрунзенского района задержала мигранта по подозрению в распространении наркотиков

Вчера под утро, 11 декабря около 03 часов 00 минут возле дома 29 по Прилукской улице полицейские Фрунзенского района Петербурга за совершение административного преступления задержали 29-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, находящегося на территории России с нарушением миграционного законодательства.
В ходе личного досмотра в отделе полиции из левого кармана его куртки было извлечено 17 свертков из изоленты, а из внутреннего кармана – 13 идентичных свертков.
Изъятое направили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 статье 228.1 части 4 (покушение на сбыт наркотических средств).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мигранты наркотики
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