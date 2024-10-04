В Петербурге поймали жителя Иркутской области, помогавшего аферистам обмануть пенсионерку с улицы Олеко Дундича

Вчера вечером, 3 октября 2024 года около 18 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней жительницы дома 19 корпус 1 по улице Олеко Дундича. Пенсионерка заявила о том, что в период с 28 сентября по 3 октября ей периодически звонили неизвестные и убеждали, что с ее банковскими счетами происходят подозрительные манипуляции, а после, под предлогом «обеспечения сохранности сбережений», убедили ее передать через курьера 1 626 000 рублей.

Полицейские в течение часа установили и задержали подозреваемого в указанном преступлении курьер. Им оказался 20-летний житель Иркутской области, накануне прибывший из Москвы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество совершенное в крупном размере).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.