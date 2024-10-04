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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали жителя Иркутской области, помогавшего аферистам обмануть пенсионерку с улицы Олеко Дундича

В Петербурге поймали жителя Иркутской области, помогавшего аферистам обмануть пенсионерку с улицы Олеко Дундича

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан гость Петербурга, помогавший мошенникам обмануть пенсионерку с улицы Олеко Дундича

Вчера вечером, 3 октября 2024 года около 18 часов к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней жительницы дома 19 корпус 1 по улице Олеко Дундича. Пенсионерка заявила о том, что в период с 28 сентября по 3 октября ей периодически звонили неизвестные и убеждали, что с ее банковскими счетами происходят подозрительные манипуляции, а после, под предлогом «обеспечения сохранности сбережений», убедили ее передать через курьера 1 626 000 рублей.
Полицейские в течение часа установили и задержали подозреваемого в указанном преступлении курьер. Им оказался 20-летний житель Иркутской области, накануне прибывший из Москвы.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество совершенное в крупном размере).
Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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