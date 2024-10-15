На Дворцовой набережной набережной иномарка сбила 17-летнюю девушку

Накануне ранним утром, 14 октября 2024 года около 06 часов 25 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 22 по Дворцовой набережной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 65-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода-Рапид», двигаясь от Троицкого моста по Дворцовой набережной в сторону Мраморного переулка, совершил наезд на 17-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых.

В результате дорожного происшествия девушку госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию детской больницы.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).