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Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске поймали аферистов, пытавшихся обмануть пенсионера

Во Всеволожске поймали аферистов, пытавшихся обмануть пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Всеволожского района Ленобласти задержаны двое подозреваемых в попытке обмана 75-летнего пенсионера

Вчера днем, 23 мая 2024 года около 13часов 35 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от 75-летнего мужчины, проживающего в доме 7 по Пушкарской улице во городе Всеволожске. Пенсионер заявил о том, что 16 мая он, по найденному объявлению об обслуживании компьютера написал расписку об оплате услуг в рассрочку на сумму 166 040 рублей, 104 тысячи из которых выплатил.
23 мая лица, предоставившие услуги, стали требовать от пожилого мужчины оставшуюся сумму денег.
В этот же день около 15 часов 00 минут возле дома 7 по Пушкарской улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указнному преступлению задержали 40–летнего жителя Курской области и 35–летнего жителч Белгородской области.
Подозреваемых доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мошенничество пенсионеры
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