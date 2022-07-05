В Кудрово иномарка сбила пенсионерку

Вчера днем около 15 часов 10 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области, поступило сообщение о том, что в городе Кудрово возле дома 2 по Английской улице 36-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Хундай Солярис», двигался по дворовой территории и совершил наезд на пенсионерку, 1936 года рождения. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

По результатам осмотра места происшествия и опроса свидетелей ДТП полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании ст. 91 УПК РФ