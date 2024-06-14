Жителя города Ломоносов задержали за враждебные публикации в соцсетях

Вчера, 13 июня 2024 года сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти был задержан 52-летний житель города Ломоносов, подозреваемый в противоправной деятельности.

Полицейские установили, что в июле 2021 года на своей странице в одной из соцсетей он разместил две публикации, призывающие к насилию, осуществлению террористической деятельности, а также возбуждающие ненависть и вражду по отношению к представителям власти.

По материалам работы оперативников следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.