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Питерец.ру » Происшествия » Жителя города Ломоносов задержали за враждебные публикации в соцсетях

Жителя города Ломоносов задержали за враждебные публикации в соцсетях

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Опубликовал: Anton78
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Центром «Э» полицейского Главка задержан петербуржец, подозреваемый в противоправной деятельности

Вчера, 13 июня 2024 года сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти был задержан 52-летний житель города Ломоносов, подозреваемый в противоправной деятельности.
Полицейские установили, что в июле 2021 года на своей странице в одной из соцсетей он разместил две публикации, призывающие к насилию, осуществлению террористической деятельности, а также возбуждающие ненависть и вражду по отношению к представителям власти.
По материалам работы оперативников следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

Источник: ГУ МВД
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