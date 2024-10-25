В Петербурге неадекватный мужчина в гипермаркете «О’Кей» устроил поножовщину

По предварительной информации, сегодня утром в помещении магазина «О’Кей» на проспекте Космонавтов, в Московском районе Петербурга неадекватный мужчина напал на посетителей с ножом.

В результате нападения пострадали пять человек. Четверых пострадавших в тяжёлом состоянии и одного в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Подозреваемого задержали покупатели и сотрудники магазина на месте преступления. Им оказался 44-летний местный житель, Юрий Артемьев.

Самого нападавшего также доставили в медицинское учреждение.

Следователи СК по Московскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Мотивы поведения нападавшего устанавливаются.