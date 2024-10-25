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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге неадекватный мужчина в гипермаркете «О’Кей» устроил поножовщину

В Петербурге неадекватный мужчина в гипермаркете «О’Кей» устроил поножовщину

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Опубликовал: Anton78
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В гипермаркете «О’Кей» на проспекте Космонавтов неадекватный мужчина напал на посетителей с ножом

По предварительной информации, сегодня утром в помещении магазина «О’Кей» на проспекте Космонавтов, в Московском районе Петербурга неадекватный мужчина напал на посетителей с ножом.

В результате нападения пострадали пять человек. Четверых пострадавших в тяжёлом состоянии и одного в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Подозреваемого задержали покупатели и сотрудники магазина на месте преступления. Им оказался 44-летний местный житель, Юрий Артемьев.

Самого нападавшего также доставили в медицинское учреждение.

Следователи СК по Московскому району возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Мотивы поведения нападавшего устанавливаются.

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