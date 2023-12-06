Пожар в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова локализован

Сегодня в здании консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге произошел пожар, однако благодаря оперативности сотрудников МЧС, огонь был успешно потушен.

Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального ГУ МЧС, ликвидация открытого горения была объявлена в 14:50. Площадь пожара охватила примерно 100 квадратных метров. На место происшествия были направлены 9 единиц техники и 36 человек из личного состава МЧС, которые активно занимались тушением.

Изначально возникла версия, что пожар мог возникнуть из-за нарушений, допущенных рабочими во время реставрации здания. Однако, следствие проводит расследование, чтобы установить точные причины возгорания.

В результате пожара никто не пострадал и не погиб.

Напомним, что пожар начался днем 6 декабря в здании консерватории, где уже с 2012 года проводятся работы по реставрации. Подобные происшествия всегда вызывают озабоченность, особенно когда речь идет о культурных и исторических объектах.



