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Питерец.ру » Происшествия » Пожар в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова локализован

Пожар в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова локализован

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
fontanka.ru
В центре Петербурга тушили пожар в здании консерватории имени Римского-Корсакова

Сегодня в здании консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге произошел пожар, однако благодаря оперативности сотрудников МЧС, огонь был успешно потушен.

Согласно информации, полученной от пресс-службы регионального ГУ МЧС, ликвидация открытого горения была объявлена в 14:50. Площадь пожара охватила примерно 100 квадратных метров. На место происшествия были направлены 9 единиц техники и 36 человек из личного состава МЧС, которые активно занимались тушением.

Изначально возникла версия, что пожар мог возникнуть из-за нарушений, допущенных рабочими во время реставрации здания. Однако, следствие проводит расследование, чтобы установить точные причины возгорания.

В результате пожара никто не пострадал и не погиб.

Напомним, что пожар начался днем 6 декабря в здании консерватории, где уже с 2012 года проводятся работы по реставрации. Подобные происшествия всегда вызывают озабоченность, особенно когда речь идет о культурных и исторических объектах.


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