Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали

Сегодня ранним утром, 13 января около 07 часов 42 минут в экстренные службы поступило сообщенеи о пожаре на складе маркетплейса Wildberries, расположенном в Шушарах на Московском шоссе, д. 153. По данным МЧС России, в складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 70 000 кв. метров, произошло обрушение на площади 40 кв.м.

К ликвидации пожара привлечено от РСЧС: 57 единиц техники и 286 человек личного состава, от МЧС: 32 единицы техники и 136 человек личного состава.

В начале двенадцатого утра возгорание складского комплекса локализовано.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.