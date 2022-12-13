В Невском районе тушили пожар в ангаре

Сегодня ранним утром около 06 часов 38 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, улица Бабушкина, дом 123. В двухэтажном ангере размером 50х100 метров происходит горение обстановки на площади 200 квадратных метров.

В 07 часов 05 минут подан дополнительный номер 1 БИС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 35 человек личного состава.

Прокуратура Невского района Петербурга организовала проверку в связи с возгоранием здания, принадлежащего коммерческой организации.