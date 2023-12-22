В Кировском районе рецидивист ограбил пенсионерку в подъезде дома

Накануне ночью, 21 декабря 2023 года около 00 часов 10 минут к полицейским Кировского района Петербурга с заявлением обратилась 73-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что около 23 часов 50 минут неизвестный напал на нее в подъезде дома №30 на проспекте Маршала Жукова. Злоумышленник вырвал из ее рук сумку, в которой находились ее мобильный телефон «Ксиоми», паспорт и кошелек с 6 000 рублей.

Немедленно после получения заявления, полиция начала оперативно-розыскные мероприятия. Через несколько минут, примерно около 00 часов 30 минут, наряд патрульно-постовой службы полиции обнаружил подозрительное лицо в сквере возле дома №110 на Ленинском проспекте. Мужчина вызвал подозрения у полицейских, и его задержали на месте.

Подозреваемым оказался 46-летний мужчина, ранее имевший судимость. Он не имел постоянной работы. При осмотре подозреваемого были обнаружены похищенные вещи, которые были изъяты полицией. Сумка с мобильным телефоном, паспортом и кошельком с деньгами была возвращена пенсионерке.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это деяние как грабеж.

Полиция продолжает расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и возможное причастие других лиц к преступлению.