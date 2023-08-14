В Невском районе иномарка сбила 15-летнего подростка на самокате

Накануне вечером около 20 часов 45 минут возле дома 15 корпус 1 по улице Коллонтай, 53–летний водитель автомобиля «JAC-J7», двигаясь по улице Бадаева от улицы Джона Рида, совершая левый поворот на улицу Коллонтай, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 15-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть на самокате, не спешившись.

В результате ДТП несовершеннолетний с различными травмами госпитализирован.

В отношении водителя иномарки вынесено определение об административном производстве.