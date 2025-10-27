В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»

В полицию Петербурга поступило тревожное сообщение от свидетеля, который стал очевидцем необычного и опасного происшествия. Он сообщил, что неподалеку от одного из популярных сетевых продовольственных супермаркетов, расположенного на улице Вязовая, группа неизвестных лиц в масках, передвигаясь на автомобиле марки «Тойота Ленд Крузер», совершила похищение мужчины. Похищенным оказался 50-летний Сергей Селегеня, зять известного политика — бывшего спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга и действующего депутата Государственной Думы Вячеслава Макарова. После получения информации о происшествии, руководство полицейского подразделения незамедлительно отдало команду всем сотрудникам начать розыск автомобиля, на котором скрылись преступники.

Параллельно с этим, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские смогли обнаружить разыскиваемый автомобиль на Морском проспекте. Внутри машины находился как похищенный Сергей, так и трое злоумышленников, которые его удерживали. Как стало известно позже, преступники насильно усадили мужчину в автомобиль, надели на него наручники и отобрали его мобильный телефон. Угрожая жертве пистолетом, они потребовали от него значительную сумму в размере 10 миллионов рублей. Понимая, что его жизнь находится под угрозой, Сергей, в отчаянии, перевел им 210 тысяч рублей, пообещав, что оставшуюся сумму привезет его жена. Однако в этот критический момент полицейские, получив информацию о происходящем, вмешались и задержали преступников.

В результате проведенной проверки следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 126 и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, что указывает на похищение человека и вымогательство. В ходе дальнейших действий, полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора всей этой криминальной схемы. Им оказался студент второго курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово, расположенном в Всеволожском районе Ленинградской области.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что задержанные могут быть причастны к аналогичному преступлению, которое произошло накануне в том же самом районе. В тот раз жертвой нападения стал футболист команды «Зенит» Андрей Мостовой, который, к счастью, смог избежать захвата и сбежать от нападавших.

В настоящее время следственные органы работают над тем, чтобы установить всех сообщников преступников и выяснить все обстоятельства, связанные с произошедшим инцидентом. В отношении задержанных в данный момент решается вопрос о мере пресечения, что является важным шагом в процессе расследования данного громкого дела.