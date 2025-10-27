ента новостей

21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
20:32
В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»
13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
13:27
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
13:19
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице
12:49
На Думской улице пьяные подростки устроили драку
14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
13:38
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
13:02
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
12:51
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
22:20
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»

В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петербурге пресекли деятельность группировки, участники которой подозреваются в похищении граждан с целью вымогательства. 

В полицию Петербурга поступило тревожное сообщение от свидетеля, который стал очевидцем необычного и опасного происшествия. Он сообщил, что неподалеку от одного из популярных сетевых продовольственных супермаркетов, расположенного на улице Вязовая, группа неизвестных лиц в масках, передвигаясь на автомобиле марки «Тойота Ленд Крузер», совершила похищение мужчины.  Похищенным оказался 50-летний Сергей Селегеня, зять известного политика — бывшего спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга и действующего депутата Государственной Думы Вячеслава Макарова. После получения информации о происшествии, руководство полицейского подразделения незамедлительно отдало команду всем сотрудникам начать розыск автомобиля, на котором скрылись преступники.

Параллельно с этим, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские смогли обнаружить разыскиваемый автомобиль на Морском проспекте. Внутри машины находился как похищенный Сергей, так и трое злоумышленников, которые его удерживали. Как стало известно позже, преступники насильно усадили мужчину в автомобиль, надели на него наручники и отобрали его мобильный телефон. Угрожая жертве пистолетом, они потребовали от него значительную сумму в размере 10 миллионов рублей. Понимая, что его жизнь находится под угрозой, Сергей, в отчаянии, перевел им 210 тысяч рублей, пообещав, что оставшуюся сумму привезет его жена. Однако в этот критический момент полицейские, получив информацию о происходящем, вмешались и задержали преступников.

В результате проведенной проверки следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 126 и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, что указывает на похищение человека и вымогательство. В ходе дальнейших действий, полицейские установили местонахождение предполагаемого организатора всей этой криминальной схемы. Им оказался студент второго курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Оперативники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово, расположенном в Всеволожском районе Ленинградской области.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что задержанные могут быть причастны к аналогичному преступлению, которое произошло накануне в том же самом районе. В тот раз жертвой нападения стал футболист команды «Зенит» Андрей Мостовой, который, к счастью, смог избежать захвата и сбежать от нападавших.

В настоящее время следственные органы работают над тем, чтобы установить всех сообщников преступников и выяснить все обстоятельства, связанные с произошедшим инцидентом. В отношении задержанных в данный момент решается вопрос о мере пресечения, что является важным шагом в процессе расследования данного громкого дела.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-08-2020, 15:15
В Петербурге раскрыты разбойные нападения на таксиста и машиниста экскаватора
24-11-2012, 01:24
Двое предпринимателей задержаны за похищение человека и вымогательство
19-09-2025, 14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
2-04-2015, 16:42
Ограбление студента-агрария
26-03-2024, 12:54
В Мурино задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Просвещения
7-06-2023, 11:17
В Петербурге подозреваемых в похищении человека изобличили в вымогательстве денег у своей жертвы

Происшествия на дорогах

Сегодня, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
Сегодня, 13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
25-10-2025, 14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
25-10-2025, 14:01
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
Наверх