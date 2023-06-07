В Петербурге подозреваемых в похищении человека изобличили в вымогательстве денег у своей жертвы

24.10.2022 в дежурную часть ГУ МВД России поступило сообщение о том, что неустановленные лица возле дома 55 корпус 1 по Дунайскому проспекту под угрозой предмета, похожего на пистолет, применив физическую силу, посадили петербуржца в салон автомобиля «Рено», после чего потребовали передать им денежные средства и похитили у него имущество на общую сумму не менее 60 000 рублей.

Около дома 6 по улице 10-й Красноармейской гражданин уговорил похитителей отпустить его под предлогом сбора денег.

01.12.2022 за совершение данного преступления сотрудниками уголовного розыска были задержаны четверо участников этнической преступной группы в возрасте от 26 до 32 лет.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 и части 2 статьи 162 УК РФ (похищение человека и разбой).

6 июня 2023 года в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержанные дополнительно изобличены в том, что, угрожая потерпевшему распространением о нем заведомо ложных сведений о нетрадиционной сексуальной ориентации, потребовали передать им денежные средства в размере 6 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности продолжаются.

Все четверо задержанных находятся под арестом.