В Петербурге проводят проходит серию обысков по делу дорожников

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи ГСУ ГУ МВД России выявили схему, направленную на присвоение бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках контракта на содержание и ремонт автомобильных дорог.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участниками противоправной схемы выступали должностные лица ряда организаций, специализирующихся на техническом обслуживании дорог.

По версии следствия, ключевым звеном и разработчиком противоправной схемы стал бывший руководитель городского дорожного предприятия, который, воспользовавшись своим положением и сложившимися деловыми отношениями, привлек к противоправной деятельности представителей подрядной организации. Подозреваемый заключил с компанией-подрядчиком фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров, по которому в рамках контракта было выделено около 9,5 миллионов рублей. Формально же данные технические работы не были произведены в должном объеме, а выделенные из бюджета денежные средства обналичены и распределены между участниками противоправной схемы.

По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).

В рамках расследования уголовного дела полицейские проводят серию обысков, в том числе в нескольких организациях и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъята крупная сумма денег, а также документация, имеющая значение для расследования.