Питерец.ру » Происшествия » В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника

В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали рецидивиста, ограбившего школьника в поселке Щеглово

30 сентября в 14:50 в органы внутренних дел Всеволожского района Ленинградской области обратилась 33-летняя логопед из поселка Щеглово.

Женщина сообщила, что незадолго до этого, в доме №80 в Щеглово, неустановленный злоумышленник напал на школьника и похитил у него мобильное устройство.

Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении данного деяния был задержан 49-летний местный житель, имеющий внушительное криминальное прошлое.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

