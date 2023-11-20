В Приморском районе задержали стрелка из пневматики

19 ноября 2023 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от женщины, которая сообщила о случившемся накануне вечером. Она рассказала, что около 22 часов 00 минут возле ее дома, на Серебристом бульваре, произошел инцидент. Неизвестный малознакомый молодой человек, без всякой видимой причины выстрелил из пневматического пистолета, находясь в присутствии ее 16-летнего сына.

После получения заявления, полиция незамедлительно начала оперативно-розыскные мероприятия.

Спустя несколько часов, около 2:10 ночи 19 ноября 2023 года, сотрудники полиции задержали подозреваемого, 22-летнего местного жителя. Он ранее уже был привлечен к уголовной ответственности за кражу и нарушение правил дорожного движения, которые привели к серьезному травмированию человека из-за его неосторожности.

Задержанный был доставлен в местный полицейский участок для проведения дальнейшего расследования.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого.