На главной площади Петербурга прошел парад в честь 80-летия Победы

80-летие Великой Победы над фашистской Германией в Санкт-Петербурге ознаменовалось масштабным и торжественным военным парадом на Дворцовой площади 9 мая. Этот день, пропитанный памятью о героическом сопротивлении советского народа, стал символом нерушимого духа и памяти о миллионах погибших, отдавших свои жизни за свободу Родины. Солнечный день, несмотря на возможную прохладу, не смог заглушить мощь и величие развернувшегося действа.

Парад, представляющий собой захватывающее зрелище, объединил в себе множество участников, демонстрируя мощь и единство российской армии и силовых структур. По Дворцовой площади с гордо поднятыми знаменами прошли свыше пяти тысяч военнослужащих. Это были не только представители Ленинградского военного округа и Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, но и бойцы различных силовых ведомств, курсанты ведущих военных вузов и учебных центров Санкт-Петербурга, а также юные защитники Отечества – кадеты, суворовцы, нахимовцы и юнармейцы, продемонстрировавшие выправку и слаженность строевого шага, достойные настоящих воинов. Впервые в истории парадов на Дворцовой площади приняли участие парадные расчеты Университета Федеральной службы исполнения наказаний, Таможенной академии и академии Следственного комитета, подчеркивая многогранность и широкий охват силовых структур, задействованных в обеспечении безопасности государства. Знаменательное присутствие казаков Северо-Западного войскового казачьего общества добавило параду колорита и подчеркнуло историческую связь казачества с защитой Родины.

На трибунах находились высокопоставленные гости. Среди них – полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский. Их присутствие подчеркивало важность этого события не только для военных, но и для всего города и страны в целом. Но особенно трогательным моментом стали присутствие на параде ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла – тех, кто своими руками ковал Победу и чьи жизни навсегда связаны с этой трагической и героической страницей истории. Их присутствие – это живая память, напоминающая о цене Великой Победы и о важности помнить о подвигах предков. Парад принимал временно исполняющий обязанности командующего войсками ЛенВО генерал-лейтенант Рустам Миннекаев, его строгий, но торжественный взгляд отражал величие и значимость проходящего события.

Механизированная колонна, проследовавшая по Дворцовой площади после торжественного марша пеших колонн, представила зрелищный военный спектакль. Более 100 единиц военной техники, блестящей от солнечного света, продемонстрировали мощь и современность российской армии. По традиции, колонну возглавил легендарный танк Т-34, символ мужества и стойкости ленинградцев, участник ожесточенных боев за оборону города. За ним прошли современные образцы военной техники, включая танки Т-90М «Прорыв», известные своей высокой маневренностью и огневой мощью. Ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Искандер-М» и «Бастион», продемонстрировавшие свои высокотехнологичные возможности воздушной обороны, привлекли особое внимание. Современные бронеавтомобили «Тайфун-К» и «ВПК-Урал», а также бронетранспортёр БТР-82А, показывали высокий уровень защиты и мобильности войск. Эта демонстрация сил стала наглядным подтверждением готовности российской армии защищать свою страну.

Губернатор Санкт-Петербурга в своем поздравительном слове обратился к ветеранам, участникам специальной военной операции, жителям и гостям города, пожелав мира, благополучия и процветания. Его слова прониклись глубоким уважением к ветеранам и памятью о тысячах погибших за свободу Отечества. Празднование 80-летия Победы в Санкт-Петербурге стало не только военным парадом, но и памятным мероприятием, объединившим множество поколений и подчеркнувшим важность памяти о прошедших событиях для будущего России. Звуки военного марша смешивались с аплодисментами толпы, создавая незабываемую атмосферу торжества и памяти.